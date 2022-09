Rafael Vitti com Simba, animal de estimação da família - Reprodução/Instagram

Publicado 14/09/2022 18:19 | Atualizado 14/09/2022 18:25

Rio - Rafael Vitti usou o Instagram nesta quarta-feira (14) para desabafar sobre a morte de Simba, cachorro de estimação de sua família. O ator de 26 anos dividiu com os seguidores algumas lembranças com o animal, entre eles, uma foto de Simba com Clara Maria, sua filha com Tatá Werneck.

fotogaleria "Viva o Simba! Te amo, amigão. Descanse em paz. Agora vai brincar com o Nino lá no céu dos doguinhos. Você mudou a nossa vida para melhor e uniu ainda mais nossa família. Obrigado por todo amor incondicional que você deu pra gente", escreveu Rafael.

Francisco Vitti, irmão do ator, também lamentou a perda do animal de estimação. "Que em algum momento todo esse vazio deixado seja transformado em alegria. Te amo, meu amigão. Mal posso esperar para quando te encontrar novamente você estar com uma meia minha na boca. Até breve!"