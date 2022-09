Bruna Marquezine - Reprodução de vídeo

Rio - Bruna Marquezine, de 27 anos, voltou a falar sobre o teste para viver a personagem Supergirl, em "The Flash", durante o "Quem pode, pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Na época, ela ficou em segundo lugar e explicou que não conseguiu participar dos testes finais devido a pandemia do coronavírus. Quem conquistou a vaga para o papel foi Sasha Calle. Após um fã discordar da escolha da colombiana, a brasileira se pronunciou sobre uma possível confusão em relação ao assunto.

"A Sasha seria escolhida. Faço questão de deixar isso claro. Ela é extremamente talentosa e esse papel sempre foi dela independente de qualquer coisa. A pandemia não foi o único motivo que me impediu de pegar o papel. Eu achei que tinha deixado isso mais claro nas poucas vezes que falei sobre esse assunto, mas faço questão de repetir. O mérito é 100% dela e ela foi escolhida", começou.



que falei sobre esse assunto, mas faço questão de repetir. O mérito é 100% dela e ela foi ESCOLHIDA. A experiência foi extremamente válida pra mim e importante pra que eu pudesse resgatar minha autoconfiança e voltasse a acreditar no meu potencial de atriz e sem dúvidas abriu + — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) September 14, 2022

Em seguida, Bruna contou que a experiência do teste para 'The Flash' foi ótima para valorizar seu trabalho e teceu vários elogios a atriz colombiana. "A experiência foi extremamente válida pra mim e importante pra que eu pudesse resgatar minha autoconfiança e voltasse a acreditar no meu potencial de atriz e sem dúvidas abriu portas. Só escolhi dividir essa experiência pq sei quantas mulheres sofrem com síndrome da impostora e talvez a minha trajetória, da qual hoje eu tenho muito orgulho, pudesse ajudar. Mas sem dúvida alguma esse papel é e sempre foi da Sasha, sou uma grande admiradora dela, tenho muito orgulho dela mesmo sem conhecê-la e estou ansiosa pra assisti-la como Super Girl!", finalizou.