Susana Naspolini com equipe do hospital - Reprodução/Instagram

Susana Naspolini com equipe do hospitalReprodução/Instagram

Publicado 14/09/2022 14:03 | Atualizado 14/09/2022 14:13



Rio - Susana Naspolini recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (14), após passar uma semana internada para tratamento de um câncer. A repórter do RJTV, de 49 anos, compartilhou a notícia nas redes sociais e aproveitou a publicação para exaltar o trabalho dos profissionais da saúde e equipe do hospital.

fotogaleria

"Alta! Os braços abertos são para abraçar os técnicos em enfermagem, enfermeiros, médicos, meninas da copa e da limpeza, por todo carinho que me deram!! Com certeza ajudou muito no tratamento! Também quero abraçar a Pastoral de Saúde do hospital que todos os dias me levou o principal alimento e principal remédio: a Eucaristia! E claro, os braços abertos são para dar um abraço bem apertado em todos vocês que torceram pela minha alta!! Obrigada mesmo! Agora vamos em frente, juntos…! Obrigada meu Deus, por tudo!!! Te amo", declarou.