Susana Naspolini recebe ajuda da filha para raspar o cabelo - Reprodução Internet

Susana Naspolini recebe ajuda da filha para raspar o cabeloReprodução Internet

Publicado 18/08/2022 17:48

Rio - A jornalista Susana Naspolini postou no Instagram, nesta quinta-feira, um vídeo em que aparece raspando o cabelo com a ajuda da filha, Júlia. Recentemente, Susana já havia dito que seu cabelo estava muito ralo por conta das sessões de quimioterapia. A repórter, que está lutando contra o câncer pela quinta vez, chegou a fazer um tratamento com touca gelada para tentar evitar a queda.

fotogaleria

"Contei pra vocês que de ontem pra hoje o cabelo caiu muito mais, está muito ralinho principalmente aqui atrás. Tem muito buraco, está muito ralo. É um cabelo que não dá pra sair na rua, não me sinto confortável. Então, resolvi raspar porque está caindo muito. Estou a postos com maquininha, com toalhinha e vou, primeiro, cortar o cabelo", disse Susana no vídeo desta quinta.

Em seguida, a jornalista pediu ajuda da filha pois não estava conseguindo enxergar a parte de trás. Júlia ajudou a mãe a cortar o excesso de cabelo com a tesoura e depois operou a máquina de raspar. Júlia e Susana se mantiveram sorridentes durante todo o vídeo.

Luta contra o câncer

Susana Naspolini está lutando contra o câncer pela quinta vez. Desta vez, ela enfrenta a doença no osso da bacia. A repórter revelou, no dia 23 de março, que havia sido diagnosticada novamente e que o câncer não estava regredindo com a medicação por via oral.

"Eu estou meio triste ainda porque não contava com essa rasteira. Queria seguir meu trabalho, mas não é como a gente quer. Estou dando essa parada obrigatória", disse na época.