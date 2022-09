Roberta Miranda - Reprodução

Publicado 14/09/2022 12:41

Rio - Roberta Miranda, de 65 anos, relembrou uma noite inesquecível que teve em um motel, em entrevista ao podcast "Posso Mandar Áudio?", comandado por Dani Calabresa. Só que a situação foi bem diferente do que as pessoas imaginam. A cantora foi parar no hospital e levou pontos a cabeça após se empolgar demais durante durante o 'rala e rola'.

"Eu fui ter um encontro maravilhoso num motel, e aí, chegando lá, meu entusiasmo foi tão, tão, tão grande que eu pulei na cama para abraçar a pessoa. Eu pulei na cama!", começou ela. "No motel, tem a cama redonda com lençol de cetim e tem as quinas de alvenaria, e eu bati a cabeça ali. Pronto, acabou. Tive que ir pro pronto-socorro levar pontos, até hoje tenho esses pontos na minha cabeça".

Após o episódio, claro, que o sexo não aconteceu. "O tesão acabou, o negócio ficou muito feio, não teve mais clima e eu vim embora. Uma situação terrível", completou.