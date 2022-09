Luciano Szafir embarca no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta terça-feira - Vitor Pereira / Ag. News

Publicado 14/09/2022 10:43

Rio - O ator Luciano Szafir, de 53 anos, embarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta terça-feira. O artista, que passou por uma série de cirurgias e internações nos últimos tempos, estava usando uma cadeira de rodas.

Luciano Szafir foi diagnosticado com covid-19 três vezes e sofreu com as sequelas e complicações da doença. Ele precisou introduzir de uma bolsa de colostomia, depois de uma alça do intestino ser perfurada, e, recentemente, apresentou um quadro de suboclusão intestinal. Para tratar a o problema, engoliu uma sonda para retirar alimentos que entupiram o órgão.