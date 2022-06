Luciano Szafir - Rodrigo Marconatto/ Divulgação

Luciano Szafir Rodrigo Marconatto/ Divulgação

Publicado 29/06/2022

Rio - "Estou me recuperando cada dia mais", vibra Luciano Szafir. Aos 53 anos, o ator e apresentador passou por sensações de 'quase morte' após ser diagnosticado por três vezes com covid-19 no último ano e sofrer com complicações da doença. Ele precisou introduzir de uma bolsa de colostomia, depois de uma alça do intestino ser perfurada, e, recentemente, apresentou um quadro de suboclusão intestinal. Para tratar a o problema, engoliu uma sonda para retirar alimentos que entupiram o órgão.

Em entrevista ao Dia, o artista comemorou a evolução clínica. "Estou bem. Depois que tive que voltar para o hospital (no dia 17), entrei em uma dieta líquida. Estou saindo dela hoje (ontem). Vou poder comer um filezinho de tilápia, um purê. Apesar de eu não estar 100%, estou me sentindo mais forte. Na próxima semana vou fazer novos exames. Devem estar bons", torce.

Com 1,90m e, até então, muito saudável, o apresentador admite que se surpreendeu com seu estado de saúde do último ano. Ele passou cerca de 70 dias internado, entre hospitais do Rio de Janeiro e São Paulo. "Só tinha pisado no hospital uma vez, quando meu apartamento pegou fogo, no Rio, em 2008. De repente, estava lá de novo com a saúde debilitada. Foi um período bem complicado, mas confesso que parece que faz anos que aconteceu. Tenho disso: quando acontece algo muito difícil comigo, tento deletar. Não estou vivendo essa dor mais. No entanto, aprendi muito durante esse período. Mudei muito também".

O ator, inclusive, enumera seus aprendizados e mudanças: "Aprendi muito sobre paciência e exigência. Quando você está vulnerável passa a perceber que nada é tão importante. Quantas vezes, a gente quer ficar até mais tarde fazendo relatório, quantas vezes a gente perde tempo discutindo... Isso me fez refletir. Hoje estou aqui, amanhã posso não estar. Então, tem essa questão de relevância. Isso de fofoca, picuinha, intriga, fica tudo de lado. A vida muda muito. Quero passar mais tempo com a minha família, meus amigos, e, claro, também quero trabalhar".

Para enfrentar a fase turbulenta, Luciano se apegou ao amor pela família e a fé. "O apoio da família foi muito importante nesse momento foi fundamental. O que me segurou em pé foi o amor pela minha família e por Deus. Cresceu muito a minha religiosidade. Sempre tive muita fé, mas quando você se depara com uma situação de quase morte, ela se multiplica. A fé te ajuda a passar pelo momento de dificuldade de uma maneira mais 'fácil'. Hoje não passo um dia sem agradecer e rezar", afirma ele, que também cuidou da saúde mental neste período. "Fiz terapia, foi a primeira vez. E a meditação também me ajudou muito".

No bate-papo, o apresentador também confessa que tem um lado que poucas pessoas conhecem. "Sou um cara, tranquilo, família. São características fortes. Mas eu sou também sou muito brincalhão. As pessoas dizem: 'Você não vale nada'. Tenho esse outro lado de 'perco o amigo, mas não perco a piada'.

Casa Szafir

Com a melhora em seu quadro de saúde, Luciano Szafir não esconde a felicidade em voltar ao trabalho. Nesta quarta-feira, ele grava seu programa 'Casa Szafir', exibido nas tardes de sábado, na afiliada do SBT para a região de Campinas, a VTV. "Estou doido para voltar a gravar, é uma felicidade imensa. O programa é muito legal também. A gente tem recebido convidados bem interessantes. Na atração, eles contam um pouco sobre o trabalho, a vida. Como é um programa que tem parte musical, culinária, entrevistas, as pessoas passam o dia comigo. E é muito gostoso isso. A aceitação do público está sendo muito boa", comenta ele, que tem adorado estar no comando de um programa só seu pela primeira vez.

"Estou curtindo muito isso de ser apresentador. Claro, tenho muito o que aprender ainda. Sempre estive do outro lado, tive a oportunidade de ser entrevistado por quase todos os nossos entrevistadores de programas, enfim. Me identifico com alguns deles. Sou muito curioso, então, estou adorando essa nova fase".

Reality sobre a família

A nova temporada de 'Os Szafirs', reality focado em sua família ganhou uma nova temporada, este mês, no canal no E! Entertainment. "O coração do programa pra mim é minha mãe. Ela não tem papas na língua, tem um carisma absurdo. Lógico, que é divertido me ver em momentos com minha família, mas minha mãe é uma situação à parte (risos). O programa não é bem um reality show, não tem câmeras 24h em cima da gente. É tudo mais ou menos combinado, as situações que serão mostradas. Claro, que existem discussões naturais que são exibidas, momentos pessoais. Mas não é algo tão íntimo. Não conseguiria ser filmado um dia inteiro com acontece no Big Brother, por exemplo", destaca.

Volta às novelas e carreira

No ar em um programa e um reality, Luciano não deixa de lado seu amor pela atuação. "Claro que não vou abandonar a atuação. Inclusive, estou em três peças de teatro, tem um musical que quero produzir, tenho dois filmes pela frente. Teatro é uma das coisas que eu mais amo, meu vício. Novela é mais difícil agora, por conta do meu estado de saúde, as gravações são mais intensas. Mas vamos ver também o que vai acontecer com a minha carreira como apresentador", avalia.

Paizão



Pai de Davi e Mikael, fruto de seu casamento com Luhanna Szafir, e Sasha, de seu relacionamento com Xuxa Meneghel, Luciano se derrete ao falar sobre os filhos. "Sou apaixonado pelos meus filhos. Adoro criança. Sasha também, vai sempre ser minha pequenininha, apesar da idade (risos). Amo criança mesmo, não posso ver um bebê. Acho linda a pureza, o amor, a doçura de uma criança. Teria milhões de filhos se pudesse", entrega ele, que fala sobre o crescimento dos herdeiros.

"O tempo passou muito rápido. Sasha já fez um ano de casada com o João Figueiredo. Vejo uma fotos dela bebezinha, situações que a gente viveu, dá saudade. Até mesmo os meus meninos, um de 8 anos e um de 7, olho pra eles e já estão falando tudo, já tem seus gostos. Tenho um orgulho muito grande dos meus filhos. Ver eles atingindo os sonhos, evoluindo é incrível".

Se o apresentador já é babão na função de pai, imaginem de avô. "Eu acho que vou ser um 'vovozão', sim. Pode ter certeza que eu e a Xu (apresentadora Xuxa Meneghel) vamos estragar essa criança", brinca ele, se referindo ao futuro bebê de Sasha. "Ela vai ficar de cabelo em pé, mas essa é a função de avô, mimar, estragar e depois devolve pros pais", diverte-se.