Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis comemoram o nascimento de Romeo - Reprodução/Instagram

Publicado 28/06/2022 20:48

Rio - Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis anunciaram o nascimento de seu primeiro filho juntos, nesta terça-feira. Em postagem no Instagram, o casal comemorou a chegada de Romeo com um clique delicado em que a atriz de 37 anos surge com o bebê no colo. A foto foi tirada na maternidade onde a criança nasceu, em São Paulo.

fotogaleria

Fãs e amigos do casal se emocionaram e fizeram questão de parabenizar os papais pela notícia: "Ai, meu coração! Parabéns, seus lindos", declarou Pathy de Jesus. "Ai, meu Deus. Parabéns, amiga. Chorei de amor ao ver essa foto", disse a atriz Camila Rodrigues, que está grávida de seu primeiro filho com o empresário Vinicius Campanario. "Felicidades", escreveu uma seguidora.

Fernanda e Cássio estão juntos desde 2015. Romeo é o primeiro filho da atriz e segundo herdeiro do apresentador, que já é pai de Noah, de 14 anos, fruto do casamento com Danielle Winits.

Confira: