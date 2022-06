Rafa Kalimann surge apenas de lençol e deixa bumbum à mostra em cliques sensuais - Reprodução/Instagram

Publicado 28/06/2022 20:18

Rio - Rafa Kalimann elevou a temperatura das redes sociais ao postar uma sequência de fotos ousadas no Instagram, nesta terça-feira. Em viagem a São Luís, no Maranhão, a ex-BBB sensualizou para a câmera na varanda de seu quarto no hotel. Usando apenas um lençol branco para se cobrir, a influenciadora ostentou o corpão cheio de curvas e chegou a deixar parte de seu bumbum à mostra. "É que hoje vibro em uma frequência diferente (sou muito mais minha)", declarou na legenda.

Em pouco tempo, Rafa ganhou uma chuva de elogios de fãs e amigos famosos que foram à loucura com os cliques publicados pela apresentadora. "Você é linda", disse Fernanda Paes Leme. "Uma deusa! Apenas", disse Giovanna Ewbank. "Quer me matar, mulher? Maravilhosa", disparou Pocah. "Travou a rede", brincou uma internauta.

Mais cedo, Kalimann já tinha atualizado seus Stories com alguns vídeos em que aparece caminhando por uma praia de São Luís . No registro, a ex-sister aparece com os cabelos soltos e um biquíni bem pequenininho, ressaltando sua boa forma. A influenciadora está na cidade para participar do evento São João da Thay, promovido pela influenciadora digital Thaynara OG.

