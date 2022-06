Ex-BBB Rafa Kalimann curte praia em São Luiz, no Maranhão - Reprodução Internet

Publicado 28/06/2022 12:35

Rio - A ex-BBB Rafa Kalimann postou nos Stories, do Instagram, nesta terça-feira, alguns vídeos em que aparece caminhando em uma praia de São Luiz, no Maranhão, em direção ao mar. A ex-BBB está na cidade para participar do evento São João da Thay, promovido pela influenciadora digital Thaynara OG.

No registro, Rafa aparece com os cabelos soltos e um biquíni bem pequenininho, ressaltando sua boa forma. Recentemente, Rafa foi vista trocando carinhos com o jogador de vôlei Bruninho. No entanto, nenhum dos dois comentou o assunto e ainda não se sabe se vai dar namoro.