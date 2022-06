Famosos prestigiam jantar promovido pela influenciadora digital Thaynara OG

Rio - Vários famosos prestigiaram um jantar promovido pela influenciadora Thaynara OG, em São Luiz, no Maranhão, na noite desta segunda-feira. Esta foi uma recepção aos convidados do São João da Thay, uma festa junina beneficente, que começará a partir desta terça-feira.

Famosos como as ex-BBBs Linn da Quebrada, Natália Deodato, Larissa Tomásia, entre outros ex-brothers, participaram do evento. O diretor Jayme Monjardim curtiu o evento acompanhado pela namorada, Anne Marques. Camilla de Lucas trocou beijos com o noivo Mateus Ricardo. Quem também namorou muito foram a ex-BBB Marcela McGowan e a cantora sertaneja Luiza.

O cantor Felipe Araújo passou um sufoco para chegar ao Maranhão , já que a aeronave em que estava precisou arremeter duas vezes antes de pousar.

