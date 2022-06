Jaque Ciocci e Edu Guedes fazem primeira aparição pública como casal nesta segunda-feira, em São Paulo - Andy Santana / Ag. News

Publicado 28/06/2022 07:58 | Atualizado 28/06/2022 09:14

Rio - O apresentador Edu Guedes e a ex-bailarina do Faustão Jaque Ciocci prestigiaram a terceira edição do jantar solidário do G10 Favelas, bloco de líderes empreendedores das maiores favelas do Brasil, realizado no Palácio do Tangará, em São Paulo, nesta segunda-feira. Esta é a primeira aparição pública do casal.

Edu Guedes e Jaque assumiram o namoro este mês. Jaque postou uma foto de rostinho colado com Edu nas redes sociais. "Que sorte a nossa", escreveu. "Linda, você é muito especial. Sua felicidade, sorriso e amor são cativantes", respondeu Edu. O apresentador também compartilhou a foto nos Stories.

Jaque Ciocci trabalha com Faustão há cinco anos. Ela começou como bailarina e agora atua como repórter, contando histórias de superação.