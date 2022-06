Paula Amorim mostra o filho, Theo, em 'clima de São João' e fãs se derretem - Reprodução/Instagram

Paula Amorim mostra o filho, Theo, em 'clima de São João' e fãs se derretemReprodução/Instagram

Publicado 28/06/2022 21:35

Rio - Paula Amorim usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar as fotos de um ensaio fotográfico de seu filho com Breno Simões. Nos cliques publicados no Instagram, o pequeno Theo aparece pronto para as celebrações de São João, vestindo uma camisa xadrez e suspensórios.

"Ainda dá tempo de participar do arraiá, pessoarrr?! Por aqui, o Theo está no clima de São João! E aí, quem pulou fogueira, tomou quentão e dançou bastante nas festas desse ano?!", escreveu a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação. "Lindão! Amo vocês", disse o noivo da ex-BBB, nos comentários.

E os fãs do casal também se derreteram pelo bebê, que nasceu no último dia 16. "Que fofura ele de caipirinha", declarou uma seguidora. "Ahh, coisa mais amada! Ansiosa pra visitar esse caipira, sô", escreveu a ex-No Limite Jessica Mueller. "Perfeito demais", disparou outra internauta.

Confira: