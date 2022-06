Pedro Scooby ajudou ambulante durante etapa do Mundial de Surf, em Saquarema - Reprodução

Pedro Scooby ajudou ambulante durante etapa do Mundial de Surf, em Saquarema Reprodução

Publicado 28/06/2022 18:02 | Atualizado 28/06/2022 18:03

Rio - Pedro Scooby esteve presente para acompanhar a etapa da Liga Mundial de Surfe, que aconteceu na praia de Saquarema. Uma atitude do surfista acabou pegando de surpresa a galera que assistia a competição e viralizou nas redes sociais.

fotogaleria O ex-BBB presenciou quando um vendedor teve sua mercadoria de trabalho confiscada por policiais. Na sequência, Pedro Scooby chamou o ambulante para o camarote em que estava acompanhando a competição de surfe. O momento foi registrado e comentado entre os internautas.

Um usuário do Twitter detalhou o ocorrido. "Vendedor estava vendendo biscoito globo hoje no campeonato de Saquarema e os guardas da postura chegaram no desrespeito jogando a mercadoria do cara no chão e confiscando tudo…. daí o Scooby, do camarote, chamou o maluco pra subir e com certeza o dia e provavelmente a vida do cara mudou ali…", contou.

Pedro Scooby presenciou um vendedor tendo sua mercadoria confiscada por guardas, e logo em seguida o atleta chamou o vendedor para subir no camarote aonde estava e o ajudou. pic.twitter.com/AsBsK81y2L — Central Reality (@centralreality) June 28, 2022