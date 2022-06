Grávida de gêmeos, Isabella Scherer revela que foi internada - Reprodução/Instagram

Publicado 28/06/2022 16:28

Rio - Isabella Scherer deixou fãs preocupados ao revelar, nesta terça-feira, que foi internada. Grávida de gêmeos, a atriz fez questão de tranquilizar os seguidores enquanto mostrava alguns momentos de sua internação, estando acompanhada do namorado, Rodrigo Calazans, e da mãe, Vanessa Medeiros.

"Eu tive que vir para o hospital, estou internada, mas está tudo bem. Depois conto exatamente o que aconteceu", avisou a campeã do MasterChef Brasil nos Stories do Instagram. Na legenda do vídeo, Isabella acrescentou: "Está tudo certo comigo e com os bebês", afirmou ela, que espera um menino e uma menina.

Desde que anunciou sua primeira gravidez, a filha do nadador Fernando Scherer, o Xuxa, tem compartilhado os detalhes da gestação em suas redes sociais. Na última sexta-feira, Isabella contou que foi orientada pelo médico a evitar relações sexuais até o nascimento dos gêmeos.

"Com 25, 26 semanas, meu colo do útero tinha diminuído muito, então comecei a usar progesterona à noite, coloquei pessário, que é uma estrutura de borracha que coloca no colo do útero para dar sustentação, então nossa relação sexual foi totalmente barrada pelo nosso médico", disse. "No início, eu sentia muita dor e ardência, era muito esquisito. Depois melhorou, mas foi pouco tempo. Logo tive que colocar o pessário", completou Isa.