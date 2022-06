Carlinhos Maia surge completamente nu em clique publicado pelo marido nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia surge completamente nu em clique publicado pelo marido nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 28/06/2022 15:45

Rio - Carlinhos Maia voltou a ter seu nome entre os assuntos mais comentados das redes sociais, na madrugada desta terça-feira, por causa de uma foto em que aparece completamente nu. Dessa vez, foi o marido do influenciador, Lucas Guimarães, que divulgou "sem querer" um clique do humorista no closet enquanto o casal fazia uma videochamada.

Não demorou muito para que Lucas percebesse o erro cometido e apagasse a foto de seus Stories do Instagram, mas a imagem continuou a circular nas redes sociais. No Twitter, internautas criticaram Maia e acusaram o influenciador de "vazar" o clique de maneira intencional, levando em consideração que o famoso já deixou suas partes íntimas à mostra em vídeo publicado em dezembro do ano passado

"Toda vez que ninguém está lembrando do Carlinhos Maia ele solta um nude", detonou uma pessoa. "Os nudes do Carlinhos Maia são tão 'acidentais' quanto as minhas recaídas da dieta que sequer faço", ironizou um usuário. "Nada tira da minha cabeça que tudo que o Carlinhos Maia faça é proposital para ganhar views (visualizações)", disse outra internauta. "Quem botou o nudes do Carlinhos Maia na minha timeline merece queimar no mármore do inferno", disparou um terceiro.



Confira as reações: