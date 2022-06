Patrícia Poeta relembra cirurgia na garganta durante o Conversa com Bial, da TV Globo - Reprodução da TV Globo

Patrícia Poeta relembra cirurgia na garganta durante o Conversa com Bial, da TV GloboReprodução da TV Globo

Publicado 28/06/2022 13:41

Rio - Patrícia Poeta abriu o coração, durante o 'Conversa com Bial', exibido na madrugada desta terça-feira, na TV Globo, e relembrou um momento difícil em sua vida pessoal: uma cirurgia emergencial que fez nas amígdalas em setembro de 2021. A jornalista disse que sentiu muito medo e chegou a desmaiar antes de passar pela operação.

"Cheguei a desmaiar nesse dia. Estava tão fraca e debilitada que fiquei tomando antibiótico e morfina para poder ir à operação. Foi a noite mais difícil da minha vida. Eu chorava, estava realmente muito assustada de saber que se não fosse por uma questão de horas não estaria aqui", comentou a apresentadora.

Patrícia também disse que seu pós-operatório foi difícil. "Tive que reaprender a comer, abrir a boca, falar. Tive que ter uma paciência gigantesca, ao mesmo tempo grata por estar viva. Lembro que tive que fazer fonoaudiologia, tudo o que você possa imaginar. Fiquei 20 dias sem poder comer direito, mastigar", explicou.

No bate-papo com o apresentador Pedro Bial, ela afirmou que um dos amigos do filho dela, Felipe Poeta, morreu após passar pelo mesmo problema que ela teve. “Foi uma espécie de renascimento. Quando cheguei em casa depois de muitos dias internada, me senti muito grata. Foi uma coisa que mexeu demais com o meu emocional. Não tem como não mexer. Você saber que por pouco você não foi. Meu filho perdeu um amiguinho pela mesma situação, por uma questão de horas. É muito puxado ”, encerrou.