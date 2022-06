Edson Celulari comemoram os quatro meses de vida de Chiara com festa junina - Reprodução Internet

Publicado 28/06/2022 10:30

Rio - Edson Celulari, de 64 anos, e sua mulher, Karin Roepke, de 39, fizeram uma festa junina para comemorar os quatro meses de vida de Chiara, primeira filha do casal. Usando um vestidinho xadrez e um chapeuzinho de palha, a bebê deu um show de fofura nas fotos.

"Alegria junina nos 4 meses da Chiara. Quem aí gosta das festas juninas?", escreveu Edson Celulari na legenda das imagens. Além de Chiara, o ator também é pai de Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 19. Ambos são frutos do extinto casamento com Claudia Raia.

"Olha a Arraiá da Chiara aí, pessoarrr!! Aqui tem um pouco do mêsversário de 4 meses da nossa bebezona! Gostaram?", perguntou Karin no Instagram. As fotos renderam vários elogios dos fãs e seguidores. "Que matutinha linda", disse uma pessoa. "Uma boneca", elogiou outra fã.