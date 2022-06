Felipe Araújo chega ao jantar pré-evento do São João da Thay após avião arremeter duas vezes - Leo Franco / Ag. News

Felipe Araújo chega ao jantar pré-evento do São João da Thay após avião arremeter duas vezesLeo Franco / Ag. News

Publicado 28/06/2022 07:34 | Atualizado 28/06/2022 07:41

Rio - O mau tempo fez com que a aeronave em que estava o cantor Felipe Araújo arremetesse duas vezes, na noite desta segunda-feira, enquanto se aproximava do Aeroporto Internacional Hugo da Cunha Machado, em São Luís, no Maranhão. Arremeter é o procedimento feito quando o piloto precisa retomar o voo após falhas no procedimento de pouso ou quando o piloto não tem referência visual da pista de pouso.

O artista viajou para São Luiz para participar do evento "São João da Thay", uma festa beneficente promovida por Thaynara OG, que acontecerá nesta terça-feira. Esta é a primeira vez em que Felipe Araújo participa do evento. Na noite de segunda, após finalmente conseguir pousar, Felipe participou do jantar pré-evento, realizado em uma casa de festas na Avenida dos Holandeses, e posou para fotos com os fãs.

"Jantar hoje do São João da Thay e bem atrasadinho também, né? Vamos 'simbora' que eu estou atrasadinho já", escreveu no Instagram. "Foi um sufoco para chegar aqui. Ficamos mais de uma hora esperando em Fortaleza. Depois voltamos de novo. Estava com tanto sono que nem vi. Era muita chuva, mesmo. Mas no fim deu tudo certo", disse o cantor para a revista "Quem".