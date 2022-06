Matheus Baldi pediu desculpas à atriz Klara Castanho por revelar a gravidez da artista - Reprodução/SBT/Instagram

Rio - O jornalista Matheus Baldi, do programa 'Fofocalizando', no SBT, se pronunciou sobre uma postagem que fez nas redes sociais, em maio deste ano, revelando a gravidez de Klara Castanho. No programa desta segunda-feira, o colunista explicou as circustâncias em que divulgou a notícia e pediu desculpas à atriz, que veio a público com uma carta aberta em que disse ter sido estuprada e afirmou ter entregue o bebê para a adoção.

Após ser citado pelo "Fantástico" por ter vazado a gravidez em uma postagem do dia 24 de maio, Baldi explicou que recebeu a informação de "fontes seguras" e tentou apurar com a assessoria de imprensa da artista de 21 anos. O comunicador disse que não teve resposta e confiou em suas fontes para dar a notícia nas redes sociais. No entanto, não demorou muito para que a assessora de Klara ligasse pedindo que o post fosse retirado do ar.

"Ela disse que não era tão simples quanto parece, ela terminou a ligação e disse que não se tratava de uma gravidez comum, ela foi vítima de um estupro e pediu para apagar", relembrou Matheus. "A própria Klara falou comigo na ligação e pediu que não queria falar sobre aquilo. Eu apaguei e aquilo me atormentou. A Klara me mandou uma mensagem agradecendo. Naquele momento, deixou de ser uma notícia, passou a ser um crime", continuou o colunista.

Em seguida, Baldi rebateu as críticas que tem recebido por revelar a gravidez, junto com Leo Dias e Antonia Fontenelle: "Eu não posso ser responsabilizado por tudo que, depois, as pessoas sabendo do que se tratava, fizeram. Mas eu nunca mais mexi nessa história porque não era mais da minha alçada. E ela só ia se manifestar se ela quisesse, eu nunca cobrei isso. Ali essa história tinha acabado", declarou.

Chris Flores, a apresentadora do "Fofocalizando", também fez questão de repreender o colega de bancada e enfatizou que a notícia não foi divulgada no programa: "Acho tudo muito lamentável. Fiquei triste e estou há dias sem dormir desde que tudo isso estourou. (...) Eu acho que sim, ele cometeu um erro. (...) Acho que foi um erro no momento em que ele dá a notícia sem ter a certeza da gestação, para que a Klara e a assessora pudessem confirmar isso. Nesse tipo de caso, a gente não deve dar [a notícia] por uma questão de preservação da mulher, digo isso porque fui vítima também", disse.

"Fomos acusados de ter dado essa notícia, o que não aconteceu. Em nenhum momento essa notícia apareceu aqui no programa. Que fique claro, não demos. Não queremos dar, não daremos esse tipo de reportagem. Que fique bem claro", completou a apresentadora.

