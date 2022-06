Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme se unem em novo podcast - Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme se unem em novo podcastReprodução/Instagram

Publicado 27/06/2022 18:28

Rio - Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme entraram na onda dos podcasts e anunciaram o lançamento do "Quem Pode, Pod", com estreia marcada para o dia 5 de julho, no YouTube. As atriz divulgaram a novidade com uma postagem conjunta no Instagram, em que adiantam um pouco do que preparam para o projeto.

"Amores da Gioh e amores da Fepa! Agora é oficial, temos um videocast pra chamar de nosso! Até porque, no nosso, 'QUEM PODE, POD'! Estávamos muito ansiosas pra poder compartilhar esse projeto com vocês! Toda semana um convidado icônico, com histórias diferentes. Vamos rir, nos emocionar, e muito mais!", disseram as atrizes.

O anúncio do programa foi comemorado por fãs e amigos da dupla nos comentários da publicação: "Uhuu", celebrou Tatá Werneck. "Ah! Que demais", escreveu Deborah Secco. "Amei o nome! Parabéns, meninas", elogiou o ator Léo Fuchs. Rafa Kalimann, Maisa Silva e Suzana Pires foram outras celebridades que registraram a expectativa pelo lançamento do podcast, que será disponibilizado no canal de Giovanna no YouTube.

