Carla Perez e XanddyReprodução/Instagram

Publicado 27/06/2022 16:18 | Atualizado 27/06/2022 16:46

Rio - Carla Perez e Xanddy aproveitaram o fim de semana para reunir família e amigos e comemorar o São João, muito celebrado na Região Nordeste do país. Neste domingo (26), a ex-loira do É o Tchan e o cantor organizaram uma festa com direito a quadrilha e muitas comidas típicas.

"Feliz São João para você que gosta de colocar lenha na fogueira! Olha a cobra, é mentira. Olha a chuva, já passou. Olha a sogra, maravilhosa!", escreveu Carla na legenda do vídeo publicado no Instagram.



Xanddy e Carla moram em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, com os filhos Camilly Victória, de 20 anos e Victor Alexandre, de 18 anos.