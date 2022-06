Johnny Depp na pele do capitão Jack Sparrow, de ’Piratas do Caribe’ - Divulgação

Johnny Depp na pele do capitão Jack Sparrow, de ’Piratas do Caribe’ Divulgação

Publicado 27/06/2022 12:57 | Atualizado 27/06/2022 13:01

Rio - A franquia "Piratas do Caribe", da Disney, pode voltar a ter Johnny Depp no elenco. Após o fim da batalha judicial contra a ex-mulher, Amber Heard , o ator voltou a negociar com a empresa, que teria oferecido um contrato milionário para que ele retorne à franquia, segundo o site Poptopic.

Depp chegou a brincar que mesmo se oferecessem 300 milhões de dólares ele negaria voltar ao papel, mas a companhia levou a sério a provocação. O último filme do ator na produção foi em 2017, interpretando o protagonista Jack Sparrow.



"Eles entraram em contato antes do julgamento contra Amber perguntando se Depp estava interessado em voltar para um ou dois filmes do 'Piratas do Caribe'", disse a fonte ao site. Ainda de acordo com o portal, Depp também faria um outro projeto para a plataforma de streaming da Disney, que traria a história de vida do personagem principal da franquia.