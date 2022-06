Lucas Viana passa mal após usar cigarro eletrônico - Reprodução do Instagram

Lucas Viana passa mal após usar cigarro eletrônicoReprodução do Instagram

Publicado 27/06/2022 12:39

Rio - Lucas Viana passou por um grande susto neste domingo, dia 26. O campeão de A Fazenda 11', da Record TV, precisou ser socorrido às pressas após usar um cigarro eletrônico durante uma festa. Através do Instagram Stories, o influenciador digital disse que ficou com muita falta de ar, fez um alerta sobre o uso do vape e informou os fãs sobre seu estado de saúde.

fotogaleria

"Acabei de sair do pronto-socorro. Estava na festa e, de repente, me faltou ar de um jeito surreal. Não vinha nada, parecia que tava entupido de saliva. Não sei explicar… Eu tentava puxar [e o ar não vinha]. Fui socorrido por uma ambulância e ali já começaram a me dar um aparelho de oxigênio", começou ele.

Apesar de ter sido alertado em relação aos malefícios do uso do cigarro eletrônico, Lucas disse não ter se importado: "Esse é o preço de não ter escutado e dado credibilidade para todas as notícias que já alarmavam os perigos do uso de cigarro eletrônico", lamentou ele, que destacou: "A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Hoje aconteceu comigo, mas amanhã pode acontecer com você. Isso aqui, a partir de hoje, não vai mais fazer parte da minha vida. Fica o alerta, o negócio é sério".

Após ser liberado pelos médicos, Lucas contou para os internautas que precisará passar por novos exames. "Vou ter que ir ao cardiologista fazer um teste ergométrico e um ecocardiograma. Agora é cuidar da saúde, porque me falaram que foi por pouco. ‘Tão jovem’, era isso que eu mais escutava", completou.

preocupou os fãs ao revelar ter sido socorrido às pressas de uma festa com uma crise respiratória grave.



Usuário assíduo de cigarro eletrônico, o campeão de A Fazenda 11 descobriu que o aparelho foi responsável por seu quadro de saúde.

"Acabei de sair do pronto-socorro. Estava na festa e, de repente, me faltou ar de um jeito surreal. Não vinha nada, parecia que tava entupido de saliva. Não sei explicar… Eu tentava puxar [e o ar não vinha]. Fui socorrido por uma ambulância e ali já começaram a me dar um aparelho de oxigênio", disse ele.

O namorado da ex-BBB Sarah Andrade ainda contou que já havia sido alertado sobre o uso, mas não deu a mínima: "A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Hoje aconteceu comigo, mas amanhã pode acontecer com você. Isso aqui, a partir de hoje, não vai mais fazer parte da minha vida. Fica o alerta, o negócio é sério".



E não acaba por aqui. Após a ida ao médico, ele pediu liberação e foi para casa sem terminar todos os procedimentos necessários. Durante o sono, ele voltou a ter uma nova crise e precisou retornar ao pronto-socorro.

Por fim, ao receber o resultado de alguns exames, o modelo não escondeu o medo. "Vou ter que ir ao cardiologista fazer um teste ergométrico e um ecocardiograma. Agora é cuidar da saúde, porque me falaram que foi por pouco. ‘Tão jovem’, era isso que eu mais escutava", completou.