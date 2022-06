Viih Tube sentiu fortes dores e foi socorrida em aeroporto - Reprodução/Instagram

Publicado 27/06/2022 19:40 | Atualizado 27/06/2022 20:38

Rio - Viih Tube relatou aos seguidores nesta segunda-feira (27) que precisou ser socorrida no aeroporto após sentir fortes dores. A influenciadora digital ainda contou que foi colocada em uma cadeira de rodas e, no final, descobriu que estava com gases.