Pocah foi levada ao hospital após fortes dores na barriga Reprodução/Instagram

Publicado 14/03/2022 16:01

Rio - Pocah contou no Instagram que precisou ser hospitalizada nesta segunda-feira (14) após sentir fortes dores na barriga. A funkeira publicou imagens no hospital e aproveitou para tranquilizar os seguidores.

Nos stories, Pocah apareceu em uma cadeira de rodas enquanto recebia soro no braço. "Acordei 5h30 com fortes dores na barriga e vim parar no hospital. Já adiantando que estou medicada e estou bem", contou.