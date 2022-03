Beth Goulart desabafa sobre a morte dos pais, os atores Paulo Goulart e Nicette Bruno - Reprodução/Instagram

Publicado 14/03/2022 14:57

Rio - Beth Goulart usou suas redes sociais, no último domingo (13), para compartilhar um desabafo no dia em que se completou 8 anos da morte de seu pai, o ator Paulo Goulart, vítima de um câncer renal. Em postagem no Instagram, a atriz refletiu sobre como enfrenta a vida após a morte do artista e também de sua mãe, Nicette Bruno, que faleceu em dezembro de 2020 por complicações da covid-19.

"No dia 13 de março de 2014 meu amado pai partiu para o mundo espiritual. Há oito anos vivo sem sua presença física, meu pai, oito anos sem seu sorriso, sem seus conselhos, seu colo, oito anos sem seu abraço. É muito difícil perder pai e mãe, eles são nossa grande referência na vida e, quando eles partem, precisamos encontrá-los dentro de nós. Lembrando seus ensinamentos, seu exemplo, sua atitude diante dos acontecimentos", começou a diretora na legenda da publicação.

A artista continuou o desabafo citando alguns pensamentos que tem desde a morte dos pais: "'Se fosse meu pai nesta situação, como ele agiria? Se fosse minha mãe, o que ela diria?' Assim, neste diálogo interno, seguimos sendo um pouco deles em nós. Receba meu amor neste dia, meu pai, um aniversário ao contrário, porque sua morte foi um novo nascimento para a espiritualidade. Receba minha gratidão e minha saudade. Te amo", completou a irmã do meio da atriz Bárbara Bruno e do coreógrafo e ator Paulo Goulart Filho.

Nos comentários, Beth recebeu o apoio de colegas de profissão como Ary Fontoura, Carolina Dieckmann e Emanuelle Araújo, entre outros. "Uma amizade tão grande e um amor maior ainda pelo casal e todos os filhos é o que, sinceramente, eu sinto. Que Deus esteja sempre presente! Abraços", escreveu Ary. "Há oito anos o tempo todo com você... Mais longe dos olhos, mais perto do coração. Um beijo", declarou Carolina.

