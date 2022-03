Thomaz Costa e Grazi Mourão são flagrados pela polícia fazendo sexo no carro - reprodução de vídeo

Publicado 14/03/2022 11:57 | Atualizado 14/03/2022 11:57

Rio - Após ser flagrada transando com Thomaz Costa no carro, Grazi Mourão deu detalhes de como aconteceu a abordagem policial, em entrevista ao colunista Leo Dias, do site 'Metrópoles'. A digital influencer contou que as autoridades gritaram e apontaram uma arma para os dois.

“Eu e o Thomaz temos OnlyFans e marcamos de gravar conteúdo aqui no Rio de Janeiro. Ele veio para cá, nos encontramos em um bar e ficamos lá bebendo. Nós já estávamos um pouco bêbados e combinamos de ir pro carro. Passamos em frente ao meu prédio e poderíamos ter subido, mas a gente queria aventura. A polícia chegou e começou a bater na porta, e ficamos desesperados procurando nossas roupas. Eles [os policiais] começaram a gritar pra gente sair do carro, apontando arma para nós”, revelou Grazi.

Neste sábado, o ex-namorado de Larissa Manoela e Grazi se divertiram com a situação através do Instagram Stories. "Quase fomos presos", começou Grazi. Em seguida, Thomaz explicou o que aconteceu: "A gente tava no carro ‘conversando’, sobre a vida, aí a polícia bateu lá, mano. Não dá pra sair do nada, eles ficaram batendo lá". A digital influencer confessou: "Eu chorei horrores". O ator confirmou a informação. "Ela ficou em choque, tadinha. Minha preocupação era acalmar ela”.

Horas depois de ser liberado pela polícia, Thomaz postou vídeo do ato sexual em sua conta no OnlyFans, plataforma de conteúdos adultos. “Rapaziada, postei o vídeo lá no Only[Fans] do que eu tava fazendo no carro na hora que a polícia bateu lá. Vídeo completo com a Grazi lá”.