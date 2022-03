Maurício Meirelles e Luísa Sonza - reprodução do instagram

Publicado 14/03/2022 11:39 | Atualizado 14/03/2022 12:02

Rio - Maurício Meirelles, 38 anos, e Luísa Sonza, 23, se desentenderam nas redes sociais. O bafafá começou no sábado quando o humorista criticou o repertório da cantora e as performances sensuais dela através do Twitter. "Já entendemos que a Luísa Sonza transa muito ou precisa de mais uma música?", quis saber ele.



Ao ver a publicação, a cantora não ficou calada. "Já entendemos que esse cara é sem graça e precisa falar mal de mim para ver se o engajamento melhora? Tô te respondendo para dar a atenção de que você tanto precisa. Dica: me responde sendo mais escroto ainda, tenta me humilhar, etc., que garanto que sai em todos os sites e aí você consegue o que quer", rebateu ela, na madrugada deste domingo.