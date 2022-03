Flávia Pavanelli e Junior Mendonza - reprodução do instagram

Publicado 14/03/2022 20:54

Rio - Após anunciar que reatou o relacionamento com o ex , Flávia Pavanelli voltou a falar sobre a reconciliação em suas redes sociais. A influenciadora de 24 anos deixou claro que está noiva do empresário Junior Mendonza novamente, apesar de o casal ainda não ter começado os preparativos para o casamento.