Péricles mostra encontro com ThiaguinhoReprodução/Instagram

Publicado 14/03/2022 16:33

Rio - Péricles divulgou no Instagram nesta segunda-feira (14) uma foto do encontro com Thiaguinho e a namorado do amigo, Carol Peixinho. Os cantores marcaram uma geração com o grupo de pagode Exaltasamba.

"Ontem tive o prazer de estar com meu irmão mais uma vez. Da mesma forma que liguei e ele foi até a minha casa, ele me ligou e falou: vem e eu FUI. Que noite! É sempre muito bom viver esses momentos ao seu lado, a nossa resenha, a boa música e claro ter a certeza que a nossa sintonia nunca terá fim. Amo vocês! Que possamos estar mais juntos vivendo e desfrutando desse lado bom da vida. Somos infinito @thbarbosa", escreveu.

Nas redes sociais, os fãs celebraram o encontro dos amigos. "Photo de milhões!", afirmou um. "Essa imagem é acolhedora demais", escreveu outro. "Eu amo uma dupla", escreveu um terceiro.