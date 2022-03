Flávia Pavanelli e Junior Mendonza - reprodução do instagram

Flávia Pavanelli e Junior Mendonzareprodução do instagram

Publicado 11/03/2022 15:33

Rio - Flávia Pavanelli deixou o time das solteiras. A atriz e digital influencer anunciou, através do Instagram, nesta sexta-feira, que reatou o relacionamento com o ex-noivo Junior Mendonza. Ela publicou uma foto dando um beijinho no empresário e se declarou para o amado.

fotogaleria

"Um novo recomeço de nós. Duas pessoas que já tinham seus destinos cruzados. O tempo passa e nada muda. Ah se soubessem de 1% da verdade de tudo que vivemos e viveremos… De qualquer forma ela é única. Existe amor, carinho, respeito, aprendizado e recomeços fazem parte. Só que dessa vez será eterno. Eu te amo, daqui até a eternidade", escreveu ela na legenda.

Marina Ruy Barbosa reagiu a publicação. "É isso! Recomeços as vezes acontecem pra voltar mais forte", comentou. Outros famosos também se manifestaram: "A dor e os sofrimentos, fazem parte da história de cada ser humano. Deus abençoe vocês", disse Myrian Rios. "Felicidades", desejou Romana Novais, esposa de Alok.

Flávia e Junior terminaram o noivado em 2020 e ficaram entre idas e vindas em 2021.