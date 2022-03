Agatha Moreira e Rodrigo Simas trocam beijinhos em pré-estreia de peça em São Paulo

Rio - Agatha Moreira e Rodrigo Simas estiveram na pré-estreia da peça 'Alaska' no Centro Cultural São Paulo, na noite desta quinta-feira. No local, os dois trocaram vários beijinhos. Jurado do 'The Masked Singer Brasil', da TV Globo, Eduardo Sterblitch também estava no maior chamego com a esposa, Louise D'Tuani, que está no elenco do espetáculo ao lado de Rodrigo Pandolfo. Bruno Fagundes, Felipe Hintze, Luís Henrique Nogueira e Susana Ribeiro também prestigiaram a peça.

Relatar erro