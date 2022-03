Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Bárbara EvansReprodução/Instagram

Publicado 11/03/2022 16:25

Rio - Bárbara Evans usou o Instagram nesta sexta-feira (11) para comemorar as 34 semanas de gestação. A modelo espera Ayla, primeira filha com o marido Gustavo Theodoro, e compartilhou uma imagem do ultrassom da pequena.

fotogaleria "Feliz demais. Trinta e quatro semanas hoje. Nossa princesa está ótima, graças a Deus, com 47 cm e 2,5 kg", escreveu.

Recentemente, Bárbara Evans comentou sobre o oitavo mês de gestação. "Essa reta final é muito difícil de manter o peso, porque é a época que o bebê começa a ganhar peso. Mas como vocês sabem, eu aproveitei tudo que tinha que aproveitar até os 5 meses, comi de tudo mesmo!! E não me arrependo!! Depois eu senti a necessidade de me alimentar melhor. Me alimentar saudavelmente!! Cortei a açúcar, cortei massa, frituras etc… Eu tiro uma vez na semana e como as coisas que estou com vontade. E estou me sentindo MUITO melhor. 1 vez na semana é o suficiente para mim! Faço minha drenagem e hidroginástica que está me ajudando demais!! Tanto no meu inchaço, quanto nas minha dores!! Perdi 2,5kg nessa reta final e até a minha autoestima melhorou. E a Ayla segue engordando!!", contou.