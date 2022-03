Maria - Reprodução Internet

Maria Reprodução Internet

Publicado 11/03/2022 16:15 | Atualizado 11/03/2022 16:16

Rio - Maria, que foi expulsa do "BBB 22" após agredir Natália com um balde, parece não estar disposta a encarar outro reality. Através dos Stories do Instagram, a cantora foi questionada se aceitaria participar de "A Fazenda 14" e foi direta na resposta.

fotogaleria

"A Fazenda 14"? Arrisca?", perguntou um seguidor.

"Não! Beijo", respondeu Maria.