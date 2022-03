Enzo Celulari mostra fotos do primeiro encontro com Chiara, filha recém-nascida de Edson Celulari - Reprodução/Instagram

Publicado 11/03/2022 21:06

Rio - Enzo Celulari explodiu o fofurômetro dos seguidores, nesta sexta-feira (11), ao compartilhar as fotos do encontro com sua irmã, Chiara, fruto do relacionamento entre Edson Celulari e Karin Roepke. Filho do ator com Claudia Raia, o empresário se derreteu pela neném, que chegou ao mundo no último dia 23 , no Rio de Janeiro.

fotogaleria

"Ela me esperou pra tirar a 1ª selfie dela. Bem-vinda, princesa. Te amo, Chiara!", declarou Enzo na legenda da publicação no Instagram. A sequência de fotos dos irmãos rendeu diversos comentários de fãs e amigos: "Ah! Que lindo esse encontro, Enzo!", escreveu a mãe da pequena. "Irmãos se conhecendo", completou Edson, com emojis apaixonados. Claudia Raia também registrou a emoção com o momento: "Ai meu deusoo", comentou a atriz.

Chiara é a primeira filha do casamento de Edson Celulari e Karin Roepke. O ator de 63 anos também é pai de Enzo e Sophia, do relacionamento com Claudia Raia. Em entrevista ao "PodDelas", a atriz contou que sua caçula também deve chegar ao Brasil em breve para conhecer a irmãzinha, vindo direto de Nova York, nos EUA, onde estuda.

Confira a postagem: