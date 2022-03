Karol Conká e o namorado Polidoro Júnior - Reprodução/Instagram

Publicado 11/03/2022 18:16

Rio - Karol Conká aproveitou a sexta-feira (11) para treinar acompanhada do namorado Polidoro Júnior. A cantora e o jogador de futebol publicaram o clique no qual posam abraçados. O casal anunciou o relacionamento em outubro do ano passado.

fotogaleria "Encaixa na vibe", disse o jogador de futebol. A cantora deixou um comentário na postagem do amado. "Te agradeço por me arrastar para os treinos, gatinho", escreveu.

Não é a primeira vez que Polidoro Júnior assume relacionamento com uma famosa. Em abril do ano passado, o jogador teve uma relação rápida e complicada com Jojo Todynho.