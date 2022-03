Rosiane Pinheiro, ex-dançarina do Gang do Samba, faz reflexão sobre superação após revelar ter sido abusada sexualmente - Reprodução/Instagram

Publicado 11/03/2022 17:13

Rio - Ex-dançarina do grupo Gang do Samba, Rosiane Pinheiro voltou às redes sociais para compartilhar uma reflexão com seus seguidores, nesta sexta-feira (11), após revelar ter sido vítima de abusos sexuais e psicológicos na infância. Em postagem no Instagram, a artista de 47 anos citou diversas situações difíceis para incentivar os fãs a buscarem a superação.

"Podemos passar inúmeras dificuldades e ter de batalhar muito para alcançar certos objetivos e, ainda assim, morrermos na praia. [...] Podemos assistir à injustiça bater à nossa porta e perceber, infelizmente, que em algumas ocasiões não há absolutamente nada a fazer. Podemos chorar com o coração partido a perda da pessoa amada ou de um ente querido. Podemos, por tanta coisa negativa que aconteça, julgarmos que tudo sempre dar errado conosco e maldizermos nossa sorte", começou Rosiane.

Em seguida, a dançarina chega a descrever momentos em que pessoas enfrentam pensamentos suicidas: "Depois de tudo isto até podemos deixar passar pela cabeça a estúpida ideia de fazer uma grande besteira consigo mesmo, desde que seja exatamente assim: que tal ideia passe – e nunca mais volte, porque a vida é superação!", declarou.

"Nós não nascemos andando, não nascemos falando, nem pensando tanta bobagem - e o que não podemos em hipótese alguma é perdermos o ânimo, o espírito, e nossa capacidade de amar, de se superar e de viver!", finalizou a artista.

Na última quinta-feira, Rosiane Pinheiro revelou, em seu Twitter, ter sofrido abusos sexuais e psicológicos durante a infância. A dançarina contou que os abusadores eram os filhos de sua madrasta e ninguém tinha conhecimento da situação até então. Em uma das postagens, a artista chocou os seguidores ao dizer que foi dopada e estuprada aos 18 anos.

Confira: