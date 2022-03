Claudia Raia - Reprodução/Instagram

Claudia RaiaReprodução/Instagram

Publicado 11/03/2022 20:02 | Atualizado 11/03/2022 20:07

Rio - Claudia Raia concedeu uma entrevista ao "PodDelas", comandando por Táta Estanieck e Boo Unzueta, na última quinta-feira (10). Na ocasião, a atriz revelou que apanhou de um indígena durante uma visita ao Xingu, em 1989, para gravar filme "Kuarup", de Ruy Guerra.

"Me disseram ter um produto, uma coisa que tem numa planta que você passa na perna, no braço, e fica dez anos sem crescer pelo. Aí, eu falei: ‘Gente, tenho que descobrir isso’. Eu, empreendedora, já querendo lançar um negócio… Aí eu peguei e fui com uma sacolinha, porque nessa época eles gostavam de sabonete, pilha e eu levei um monte para cambiar, trocar por um anel de coquinho, um cocar, e eu queria trocar apenas a informação da coisa sem pelo", começou.

"Eu falava com um grupo de indígenas, e elas falavam tupi-guarani, e eu sem entender, claro, com a minha sacola, e elas diziam cambia, sabonete, pilha’. E eu dizia: ‘Sim, se vocês me derem a informação do que vocês passam aqui no pelinho’. E eu ali, tentando fazer uma amizade, não estava conseguindo. Teve uma hora que elas puxaram a sacola, e eu puxei de um lado, elas puxaram do outro… Eu falei ‘dá minha sacola’. Aí puxou daqui, puxou dali, menina, ela puxou, e acho que foi tentar se defender, e pá na minha cara, amor, eu caí dura, ali, no chão", completou Claudia Raia.