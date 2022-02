Chiara, filha de Edson Celulari e Karen Roepke - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2022 15:23 | Atualizado 23/02/2022 15:24

Rio - Edson Celulari anunciou nesta quarta-feira (23) o nascimento da filha, Chiara, fruto da relação com Karen Roepke. A bebê é a terceira filha do ator, que já é pai de Enzo, de 24 anos e Sophia, de 19 anos, frutos do casamento com Claudia Raia.