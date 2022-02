João Gomes - Reprodução Internet

João GomesReprodução Internet

Publicado 23/02/2022 15:11

Rio - João Cantor, 19 anos, deixou os fãs preocupados com uma publicação feita em seu Instagram nesta terça-feira (23). No ocasião, o cantor falou sobre sua saúde mental e deu a entender que está passando por uma fase uma depressiva nos últimos tempos.

"Estou postando isso fora do roteiro hoje, turma. Porque só Deus sabe o quanto estava me sentindo mal esses dias. Meio ansioso, com a mente cansada - e quem estava próximo de mim sentia muito isso… Estava sentindo vontade de sumir e pedindo a Deus muita força", iniciou ele.

Esse é um lugar que meu coração ama. Tem todo meu carinho, e onde toda dedicação começou. Nem sei como terminar de escrever isso agora. Já que revelei um pouco do que penso quando fico só. "Mas queria pedir a Deus pra conservar e nunca deixar esquecer o que tem de mais bonito nos velhos amigos. Nas simples lembranças e o quanto eu tive vontade é fui ajudado pra realizar meus sonhos. E vamos realizar muito mais… Juntos! Em nome de Jesus", completou.