Cantor PK - Reprodução/Instagram

Cantor PKReprodução/Instagram

Publicado 23/02/2022 12:05

Rio - O rapper PK, de 24 anos, abriu o jogo e contou que recebeu uma sondagem para participar do "Big Brother Brasil 20". Durante bate-papo no o podcast "Bulldog Show", apresentado por Tuka Carvalho e Samyra Ponce, na noite desta terça-feira, o artista disse que os compromissos profissionais e o receio da exposição fizeram com que ele não entrasse na casa mais vigiada do Brasil.

fotogaleria

"Recebi até uma sondagem para participar do 'BBB 20', mas eu tinha que priorizar o trabalho e os contratos. Tenho um receio (de participar) porque lá é muita exposição, tudo o que você fala pode ser interpretado de outra forma, não tem como você se defender. O que você faz lá dentro toma outra proporção aqui fora, por isso tenho esse receio", disse PK.

Mas ele não descarta entrar no reality um dia. "A edição com certeza favorece, todo aquele esquema feito aqui fora pelas equipes que controlam as redes sociais dos participantes também favorece e as páginas de fofoca também ajudam. Pra tu ganhar lá tem que enquadrar tudo. Eu não vou falar que não entraria, porque se der certo, é uma parada muito boa. Mas, na época, eu tinha uma agenda toda feitinha e não tinha como ficar lá esse tempo, com todos os compromissos que a gente tinha pra honrar", revelou.