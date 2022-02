Sammy e Pyong Lee - Reprodução

Sammy e Pyong LeeReprodução

Publicado 23/02/2022 08:16

Rio - O casamento do ex-BBB Pyong Lee com a influenciadora digital Sammy Lee chegou ao fim mais uma vez. Sammy foi a primeira a falar sobre o término nas redes sociais. "Em respeito às pessoas que nos acompanham e têm carinho pela nossa família, vim anunciar o fim de um ciclo na minha vida. Eu e o Pyong amadurecemos muito nesse tempo. Foi importante para a minha evolução. Temos um vínculo infinito de amizade, respeito e o nosso maior tesouro, o Jake", disse a influenciadora, fazendo referência ao filho do casal.

"Obrigada por torcerem pela nossa felicidade, amo cada um de vocês. Amo você também, Pyong Lee, a cada dia você se torna um pai mais responsável e dedicado. Nossos caminhos nos levaram para direções diferentes, mas você sempre estará em nossos corações", finalizou.

Pyong, que havia postado uma foto nos Stories poucas horas antes chamando Sammy de "Minha rainha", também falou sobre a separação. "Vivemos momentos maravilhosos nos últimos anos, e meu amor por ela será eterno. Continuará sendo a rainha da minha vida e a melhor mãe do universo", disse o ex-BBB.

A primeira separação de Pyong e Sammy aconteceu em julho de 2021. A influenciadora digital falou sobre o assunto logo depois da primeira chamada do reality show "Ilha Record", em que Pyong teve uma amizade bem próxima com Antonella Avellaneda. A reconciliação aconteceu em outubro do mesmo ano.