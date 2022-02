Lexa aposta em look de super-heroína para comemorar seu aniversário

Rio - Lexa completou 27 anos nesta terça-feira e comemorou a data em grande estilo, com uma festança em São Paulo. O tema escolhido foi 'Super Lexa', com decoração de super-heróis. Para a ocasião, a cantora escolheu um vestido rosa curtinho, com direito a capa, que deixava seu corpão em evidência. Marido da funkeira, MC Guimê usou uma fantasia que tinha máscara de lobo. O casal, inclusive, trocou vários beijinhos durante a comemoração.

