Publicado 22/02/2022 19:44

Rio - Viviane Araújo, de 46 anos, está curtindo cada momento de sua gravidez. Através do Instagram Stories, nesta terça-feira, a atriz falou sobre o sono que tem sentido devido a gestação. "Enquanto eu não estou gravando, eu tô aqui, gente, olha, com um soninho que não acaba. Coisas de grávida, né? Esse soninho, essa preguicinha, mas é bom e eu tô curtindo tudo", destacou ela.

No final de semana, Viviane Araújo anunciou que está grávida do seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão. Nesta segunda-feira, a atriz fez uma série de vídeos agradecendo as mensagens de carinho que tem recebido dos fãs. "Eu estou tão feliz, tão feliz, que vocês não têm noção. Vim aqui para agradecer todo esse carinho, esse amor que venho recebendo nesses dois últimos dias desde o anúncio de minha gravidez. Eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Eu imaginava que as pessoas torciam, vibravam comigo, com as minhas conquistas. Mas confesso que não imaginava ser tanto. Tanto amor, tanto carinho, tantas energias boas que venho recebendo de todos vocês. Obrigada!", começou ela.