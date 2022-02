Cacau Protásio 'flagra' Viviane Araújo comendo docinho em camarim - Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2022 12:28 | Atualizado 22/02/2022 12:30

Rio - Cacau Protásio divertiu os seguidores ao "flagrar" Viviane Araújo comendo docinho nos bastidores de uma gravação. A humorista brincou ao dizer que a musa do Carnaval está liberada por estar grávida. Aos 46 anos, Viviane espera o primeiro o primeiro filho com o marido, Guilherme Militão.

"Aqui, Guilherme, pode deixar que eu tomo conta! Está comendo doce de manhã, agora, (pode) tudo porque está grávida. Eu vou tomar conta da vida dela. Vou contar tudo para o Guilherme. Vou tomar conta da sua vida 24h", disse Cacau, bem-humorada, para a amiga no camarim.



Gravidez

"Estou muito feliz, Guilherme está muito feliz. A gente está radiante e vivendo nosso maior sonho. Estarei aqui dividindo tudo da minha gestação com vocês, do processo de como foi chegar até aqui. Quero contar as experiências que a gente passou até a confirmação e tudo o que tenho vivido depois que descobri até o dia que essa criança chegar nos meus braços e também chegar nos braços de vocês, que sei que ele vai ser muito acolhido", completou Viviane.