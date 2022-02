Viviane Araújo agradece carinho dos fãs após anúncio da primeira gravidez. - Reprodução Internet

Publicado 21/02/2022 13:34 | Atualizado 21/02/2022 13:35

"Oi meus amores! Eu estou tão feliz, tão feliz, que vocês não têm noção. Vim aqui para agradecer todo esse carinho, esse amor que venho recebendo nesses dois últimos dias desde o anúncio de minha gravidez. Eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Eu imaginava que as pessoas torciam, vibravam comigo, com as minhas conquistas. Mas confesso que não imaginava ser tanto. Tanto amor, tanto carinho, tantas energias boas que venho recebendo de todos vocês. Obrigada!", começou ela.

"Estou muito feliz, Guilherme está muito feliz. A gente está radiante e vivendo nosso maior sonho. Estarei aqui dividindo tudo da minha gestação com vocês, do processo de como foi chegar até aqui. Quero contar as experiências que a gente passou até a confirmação e tudo o que tenho vivido depois que descobri até o dia que essa criança chegar nos meus braços e também chegar nos braços de vocês, que sei que ele vai ser muito acolhido", completou Viviane.