Publicado 21/02/2022 17:44 | Atualizado 21/02/2022 17:53

Rio - Íris Stefanelli teve a casa invadida e roubada, em São Paulo, neste domingo. Através do Instagram, a ex-BBB contou que os bandidos arrombaram três portas, levaram pertences pessoais e uma televisão. Em seu desabafo, a apresentadora ainda fez um alerta para seus vizinhos.

“Gente, estou muito nervosa, mas eu preciso dar um recado para as pessoas que moram em Uberlândia, no bairro Altamira: os assaltos voltaram. Vocês sabem que assaltam uma casa e depois vão assaltando as outras. Acabaram de entrar lá em casa e levaram todas as roupas da minha mãe e do meu pai. Levaram a televisão e quebraram três portas. Aqui vai o meu alerta. Não é possível que esse inferno vai voltar lá no meu bairro. Precisamos de segurança. Não é a primeira vez que meus pais são assaltados. Os meus vizinhos… A polícia precisa fazer alguma coisa contra esses bandidos”, frisou.

Na função stories, Íris contou que tem seguro residencial. "O seguro mandou um guarda armado lá pra casa... Levaram todas as chaves da minha casa, todos os controles. Então, vai que os caras voltam... O seguro já mandou chaveiro, trocou as chaves. Vão me reembolsar tudo".

Em setembro do ano passado, Iris foi assaltada no trânsito de São Paulo. Na ocasião, ela os ladrões levaram o seu celular e conseguiram acessar as contas bancárias. "Foi um dos piores momentos que eu passei na minha vida. Passei um show de horror de assalto, arma na cabeça. Eu dando minha bolsa. Eu agradeço o bandido de estar viva, sinceramente”, disse ela, na época.