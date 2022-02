Yasmin Brunet - Reprodução: internet

Publicado 21/02/2022 16:42 | Atualizado 21/02/2022 16:44

Rio - Yasmin Brunet tirou o "Medina" de sua assinatura no Instagram nesta segunda-feira. A atitude da modelo foi tomada após seu ex-marido, Gabriel Medina, trocar alguns beijos com influencer Vanessa Lopes em uma boate de São Paulo, na última sexta-feira. A filha de Luiza Brunet usava o sobrenome do surfista desde fevereiro do ano passado, após os dois se casarem em uma cerimônia íntima no Havaí. O término do relacionamento aconteceu em janeiro deste ano.

Gabriel Medina tem curtido a vida de solteiro. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, ele beijou a influencer Vanessa Lopes na boate Villa JK, em São Paulo, na última sexta-feira. Logo depois, eles ainda teriam ido ao Santo Cupido, bar e restaurante da capital paulista com música ao vivo, no sábado. Ainda segundo o colunista, após a ficada dos dois ser noticiada, Yasmin e Vanessa Lopes deixaram de se seguir no Instagram.