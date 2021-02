Yasmin Brunet e Gabriel Medina Reprodução da Internet

Rio - Yasmin Brunet adotou o sobrenome do surfista Gabriel Medina, após se casar com o surfista em uma cerimônia íntima no Havaí, no dia 23 de janeiro. A modelo colocou seu 'novo' nome completo no Instagram, nesta terça-feira. Agora consta seu nome de casada: "Yasmin Brunet Medina".

